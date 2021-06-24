Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Лукашенком

За словами президента України, лідери двох країн не зідзвонювалися уже довгий час через ситуацію із затриманням бойовиків ПВК.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли він востаннє спілкувався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це він повідомив в інтервʼю для 1 + 1.

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За словами президента, він розмовляв з Лукашенком під час затримання вагнерівців на території Білорусі.

"Я подзвонив Олександру Григоровичу та сказав, що готовий передати повну інформацію щодо цих людей. Ми розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі … Я був упевнений, що він передасть нам цих вбивць", — розповів президент.

Український лідер сказав, що "сталося те, що сталося" (Лукашенко видав бойовиків ПВК "Вагнер" Росії, — Фокус). Білоруський президент обіцяв, що він з усім розбереться і не підведе Зеленського.

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Нагадаємо, 29 липня під Мінськом була затримана група найманців з 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнера". Після кількох днів їх видали Росії.

А після низки подій, відносини між Лукашенком і Зеленським зіпсувалися. Президент Білорусі заявляв, що він не пробачив Києву підтримки протестувальників проти результатів виборів у 2020 році, тому він би "не став вітатися з коліна" з українським президентом. Після затримання Протасевича Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.