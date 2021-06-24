"Мяч сегодня на стороне Российской федерации", - Зеленский о встрече с Путиным

По словам украинского лидера, сейчас администрации работают над определением времени и местом встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для 1+1 рассказал о подготовке встречи с Путиным и отношениях с Кремлем в целом.

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По словам президента, на данный момент администрации работают над объединением адженды, временем встречи и ее местом.

"Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации", — заявил Зеленский.

Также президент Украины затронул вопрос паспортизации на Донбассе. Это является фактом нарушения Минских соглашений Россией. Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, РФ выдала уже 650 тысяч своих паспортов в ОРДЛО, из них 350-400 тысяч подтвержденных.

При этом Минские соглашения не имеют в себе пунктов о паспортизации, но на данный момент альтернативы соглашениям нет. Однако это не должно помешать попробовать предоставить новую адженду по решению вопроса с Донбассом.

Напомним, президент Украины Зеленский 20 апреля обратился к Путину с приглашением провести встречу. Украинский президент заявлял о готовности встретится в "любой точке украинского Донбасса". У Путина ответили, что они готовы к встрече, но по вопросам Донбасса нужно разговаривать с "лидерами" "ЛДНР". Позднее боевики обратились к Зеленскому предложив ему онлайн-дебаты.