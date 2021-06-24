"М'яч сьогодні на стороні Російської федерації", — Зеленський про зустріч з Путіним

За словами українського лідера, наразі адміністрації працюють над визначенням часу і місцем зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для 1 + 1 розповів про підготовку зустрічі з Путіним і відносини з Кремлем у цілому.

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За словами президента, наразі адміністрації працюють над обʼєднанням адженди, часом зустрічі і її місцем.

"Я вважаю, що мʼяч сьогодні на стороні Російської Федерації", — заявив Зеленський.

Також президент України порушив питання паспортизації на Донбасі. Це є фактом порушення Мінських угод Росією. Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, РФ видала вже 650 тисяч своїх паспортів в ОРДЛО, з них 350-400 тисяч підтверджених.

При цьому Мінські угоди не мають у собі пунктів про паспортизацію, але наразі альтернативи угодам немає. Однак, це не повинно перешкодити спробувати надати нову адженду щодо вирішення питання з Донбасом.

Нагадаємо, президент України Зеленський 20 квітня звернувся до Путіна із запрошенням провести зустріч. Український президент заявляв про готовність зустрітися в "будь-якій точці українського Донбасу". У Путіна відповіли, що вони готові до зустрічі, але з питань Донбасу потрібно розмовляти з "лідерами" "ЛДНР". Пізніше бойовики звернулися до Зеленського, запропонувавши йому онлайн-дебати.