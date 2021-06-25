Разумков: "Если нужны будут советы Подоляка - рассмотрю его в качестве политтехнолога"

Спикер Рады подчеркнул, что он адекватно относится к критике в свой адрес, но старается ее принимать лишь от тех, кому доверяет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его не интересуют советы от Михаила Подоляка, занимающего должность советника главы Офиса президента. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась 25 июня в Киеве, передает корреспондент Фокуса.

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"Если я буду заниматься другой политической деятельностью, то обязательно, возможно, рассмотрю его кандидатуру в качестве кандидата в политтехнологи. Но сегодня пока в советах нет нужды", — отметил Разумков.

Глава Рады подчеркнул, что он достаточно неплохо относится к критике в свой адрес и считает, что это помогает двигаться вперед, поскольку человек не всегда может заметить собственные ошибки.

"Но я стараюсь принимать критику от тех, кому доверяю. Я доверяю тем, с кем прошел путь, а те, кто сегодня критикуют — их здесь не было, они даже на другие штабы работали", — заявил Разумков, подчеркнув, что в команду Владимира Зеленского он пришел еще в 2018 году.

Также во время пресс-конференции Разумков отметил, что старается "не читать Подоляка". Впрочем, по словам главы ВРУ, конфликта с советником главы ОП у них нет.

Отметим, в интервью, которое вышло 23 июня, Подоляк заявил, что Разумков вместо того, чтобы работать, думает о своем имидже, пытается вести себя как "самостоятельный политик" и сам распространяет слухи о своей возможной отставке для того, чтобы "доказать свою влиятельность и незаменимость".

По информации издания "Радио Свобода", Михаил Подоляк, начавший работать на Банковой лишь в апреле 2020 года, в 2018-2019 годах занимался рекламой Виктора Медведчука, в 2015 году — продвижением "Руху за реформи" и его лидера Сергея Думчева, а в 2011 году он был одним из немногих журналистов, которых пригласили в Межигорье на интервью к тогдашнему президенту Виктору Януковичу.

Напомним, Фокус рассказывал, что во время этой же пресс-конференции Разумков заявил, что на сегодняшний день не занимается строительством каких-либо политических проектов и, несмотря на слухи, не собирается в отставку. Также в ходе общения с журналистами глава Рады отметил, что не поддержал решение СНБО о введении санкций в отношении бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, поскольку считает подобные ограничения против граждан Украины незаконными.