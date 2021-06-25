Разумков: "Якщо потрібні будуть поради Подоляка — розгляну його як політтехнолога"

Спікер Ради підкреслив, що він адекватно ставиться до критики на свою адресу, але намагається її сприймати лише від тих, кому довіряє.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його не цікавлять поради від Михайла Подоляка, який обіймає посаду радника глави Офісу президента. Про це він сказав у процесі пресконференції, яка відбулася 25 червня в Києві, передає кореспондент Фокуса.

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"Якщо я буду займатися іншою політичною діяльністю, то обовʼязково, можливо, розгляну його кандидатуру як кандидата в політтехнологи. Але сьогодні поки в порадах немає потреби", — зазначив Разумков.

Глава Ради підкреслив, що він досить непогано ставиться до критики на свою адресу і вважає, що це допомагає рухатися вперед, оскільки людина не завжди може помітити власні помилки.

"Але я намагаюся сприймати критику від тих, кому довіряю. Я довіряю тим, із ким пройшов шлях, а ті, хто сьогодні критикують — їх тут не було, вони навіть на інші штаби працювали", — заявив Разумков, підкресливши, що в команду Володимира Зеленського він прийшов ще в 2018 році.

Також під час пресконференції Разумков зазначив, що намагається "не читати Подоляка". Утім, за словами глави ВРУ, конфлікту з радником глави ОП у них немає.

Зазначимо, в інтервʼю, яке вийшло 23 червня, Подоляк заявив, що Разумков замість того, щоб працювати, думає про свій імідж, намагається поводитися як "самостійний політик" і сам поширює чутки про свою можливу відставку для того, щоб "довести свою впливовість і незамінність".

За інформацією видання "Радіо Свобода", Михайло Подоляк, який почав працювати на Банковій лише в квітні 2020 року, в 2018-2019 роках займався рекламою Віктора Медведчука, в 2015 році — просуванням "Руху за реформи" та його лідера Сергія Думчева, а в 2011 році він був одним із небагатьох журналістів, яких запросили в Межигірʼя на інтервʼю до тодішнього президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що під час цієї ж пресконференції Разумков заявив, що на сьогоднішній день не займається будівництвом будь-яких політичних проектів і, незважаючи на чутки, не збирається у відставку. Також у процесі спілкування із журналістами голова Ради зазначив, що не підтримав рішення РНБО про введення санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, оскільки вважає подібні обмеження проти громадян України незаконними.