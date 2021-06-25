Центр Киева заблокирован: к ОП пришли разгневанные активисты (фото, видео), – СМИ

Участники акции обвинили секретаря СНБО в сотрудничестве с пятой колонной в Украине и потребовали его отставки.

В среду, 23 июня, национал-патриоты, ветераны и волонтеры АТО устроили митинг у офиса СНБО в Киеве — они требовали отставки секретаря СНБО Алексея Данилова, обвинив его в работе на Кремль. Утром 25 июня несколько сотен активистов и ветеранов АТО — пришли уже под офис президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание ASPI news.

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Участники акции напомнили, что еще несколько месяцев назад СНБО ввел санкции против ряда руководителей партии ОПЗЖ, но реально никто не наказан.

"Медведчука спрятали под домашний арест, где он продолжает приумножать свое состояние. Его отряды "титушек" также продолжают действовать. Мы считаем, что господин Данилов такими псевдо санкциями только спасает предателей Украины. Поэтому он сам является предателем и пособником Кремля", — заявили протестующие.

Напомним, 19 февраля СНБО рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них:

Виктор Медведчук, народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ);

Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука;

Наталья Лавренюк, гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против которого СНБО ввел санкции 2 февраля;.

Фокус разбирался, до чего докопается СНБО в попытках поднять рейтинг Зеленского.