Центр Киева заблокирован: к ОП пришли разгневанные активисты (фото, видео), – СМИ

Участники акции обвинили секретаря СНБО в сотрудничестве с пятой колонной в Украине и потребовали его отставки.

У середу, 23 червня, націонал-патріоти, ветерани та волонтери АТО влаштували мітинг біля офісу РНБО в Києві — вони вимагали відставки секретаря РНБО Олексія Данилова, звинувативши його в роботі на Кремль. Вранці 25 червня кілька сотень активістів та ветеранів АТО — прийшли вже під офіс президента Володимира Зеленського. Про це повідомило видання ASPI news.

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Учасники акції нагадали, що ще кілька місяців тому РНБО ввів санкції проти ряду керівників партії ОТЗЖ, але реально ніхто не покараний.

"Медведчука сховали під домашній арешт, де він продовжує примножувати свої статки. Його загони" тітушек "також продовжують діяти. Ми вважаємо, що пан Данилов такими псевдо санкціями тільки рятує зрадників України. Тому він сам є зрадником і пособником Кремля", — заявили учасники протесту .

Нагадаємо, 19 лютого РНБО рекомендувала президенту Володимиру Зеленському ввести санкції проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них:

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОТЗЖ);

Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука;

Наталя Лавренюк, цивільна дружина нардепа від ОТЗЖ Тараса Козака, проти якого РНБО ввів санкції 2 лютого ;.

Фокус розбирався, до чого докопається РНБО в спробах підняти рейтинг Зеленського.