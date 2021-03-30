К ним приехал ревизор. До чего докопается СНБО в попытках поднять рейтинг Зеленского

При каких условиях политическая ответственность может превратиться в уголовную и зачем ревизия прошлого нужна действующей власти, разбирался Фокус.

Вернуть государству "трубу Медведчука", проверить указы и распоряжения экс-президента Виктора Януковича, осужденного за госизмену, привлечь к ответственности депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения, — это лишь несколько эпизодов, о которых за последние два месяца упоминали на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Похоже, в Офисе президента (ОП) решили провести ревизию и вспомнить все события, которые могли бы стать основой уголовных преследований за совершение преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины. Если так пойдет дальше, в фокусе могут оказаться обстоятельства подписания Будапештского меморандума и события, связанные с ­оккупацией Крыма и подписанием минских ­соглашений.

Харьковский крючок

Одиннадцать лет назад, 27 апреля 2010 года, в Верховной Раде летели куриные яйца и горели дымовые шашки, в ход шли кулаки и крепкие слова. В таких условиях народные депутаты голосовали за ратификацию Харьковских соглашений — документа, позволившего отложить плановый вывод российского флота из Крыма. Власть во главе с Виктором ­Януковичем убеждала, что этот шаг — вынужденная необходимость, оппозиция кричала о государственной измене. Ныне те события — предмет проверки Службы безопасности Украины (СБУ) по поручению СНБО: силовики выясняют, можно ли назвать ратификацию Харьковских соглашений голосами 236 народных депутатов государственной изменой. Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден: решение способствовало наращиванию российских вооруженных формирований на территории Украины и стало одной из причин аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.

Бить по двум политикам по отдельности не так выгодно, как по обоим сразу, поэтому связка Медведчук — Порошенко будет для власти приоритетом

"Тема Харьковских соглашений благодатная для Владимира Зеленского, — уверен политтехнолог Виктор Бобыренко. — Решение об их проверке многие восприняли позитивно. Даже те, кто считает себя устойчивым к манипуляциям и кого трудно заподозрить в симпатии к действующему президенту, поставили ему плюсики. Такие новости идут мимо нашего сознания прямо в подсознание, поскольку в обществе есть запрос на наказание чиновников". Но как раз наказания многие избегут. Юристы поясняют: наказать народных депутатов за голосование в Раде невозможно — статья 80 Конституции Украины гласит, что парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказываний в парламенте, если только не оскорбляют и не клевещут.

Другое дело — ответственность политическая. Так что основная цель проверок — подвесить старый украинский политикум на крючок. Об этом говорит политолог Андрей Золотарев. Среди тех, кто в 2010-м голосовал за, есть активные политики вроде Юлии Левочкиной, Вадима Столара, Андрея Деркача, Игоря Палицы (последний утверждает, что его карточка сработала случайно), а также бизнесмены Ринат Ахметов, Василий Хмельницкий и даже судья Конституционного Суда Сергей Головатый. Кроме того, в команде Алексея Данилова работает Руслан Демченко. Сегодня он первый заместитель секретаря СНБО, а десять лет назад — первый замминистра иностранных дел и, возможно, один из авторов текста Харьковских соглашений.

"После решения о санкциях в адрес Виктора Медведчука на Банковой поняли, что людям нравится публичная порка политиков: ее одобряют, рейтинги власти растут, — рассуждает Золотарев. — Но этот "чудо-метод" имеет обратную сторону: старая гвардия может объединиться против президента. Кроме того, таким средством борьбы с оппонентами не надо злоупотреблять — случится привыкание политического организма, и оно перестанет действовать".

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Получается, что, с одной стороны, СНБО может оперативно принимать решения, которые позитивно отображаются на рейтинге власти, но с другой — фундаментальные решения подобным образом найти нельзя. Так что со временем у украинцев наверняка возникнет чувство неудовлетворенности: обещания прозвучали, а наказания не последовало. По этой причине власть либо оперативно найдет виновных за Харьковские соглашения, либо переключит внимание украинцев на другие громкие эпизоды новейшей истории нашей страны.

В поиске компроматов

Зеленскому, который свою предвыборную стратегию и вообще политическую позицию выстроил на противостоянии старым политикам, выгодно разбирать действия своих предшественников. Например, можно задаться вопросом об обстоятельствах отказа Украины от ядерного оружия.

"Вместо ядерного оружия мы получили бумажные слова поддержки, в эффективности которых убедились в 2014 году, — продолжает Золотарев. – С точки зрения государственных интересов важно выяснить, почему нам обещали не гарантии безопасности, а лишь поддержку, которая может быть и моральной". Притом он сомневается, что сегодня этот вопрос появится на повестке дня.

"Если за Харьковскими соглашениями стоят интересы только России, то за Будапештским меморандумом — США и Великобритании, страны — члены ядерного клуба не были заинтересованы в его расширении. Тогда им важно было убрать игрока, обладающего третьим по мощности ядерным арсеналом".

После решения о санкциях в адрес Виктора Медведчука на Банковой поняли, что людям нравится публичная порка политиков: ее одобряют, рейтинги власти растут политолог Андрей Золотарев

Возможные разбирательства также могут коснуться российской агрессии, войны на Донбассе и аннексии Крыма. Тема "Почему сдали Крым" ныне как никогда актуальна. В недавнем интервью генерал Виктор Назаров заявил, что в случае сопротивления ВСУ в Крыму в феврале 2014-го у россиян был приказ отступать. Кто-то из высшего военного и политического руководства Украины должен был отдать соответствующий приказ, но его не последовало. И это ответственность тех, кто занимался не защитой территориальной целостности Украины, а разделом власти.

Однако и этот вопрос с точки зрения внутренней и внешней политики достаточно щекотливый. Во-первых, если почитать стенограмму СНБО от февраля 2014 года, то не в лучшем свете будет выглядеть Юлия Тимошенко, нынешний лидер "Батькивщины" и возможный парламентский союзник пропрезидентской партии "Слуга народа". Тогда она говорила: "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие. Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира". Во-вторых, могут возникнуть факты влияния на Украину извне — США и ЕС не нужен был вооруженный конфликт в Европе.

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В числе громких и перспективных дел могли бы оказаться поиск заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе — тень снова упала бы на второго президента Леонида Кучму и его зятя и бизнесмена Виктора Пинчука. Или проверка законности приватизации стратегических предприятий — в историях могло бы появиться имя Рината Ахметова. Но вряд ли Владимиру Зеленскому хочется поссориться со всеми олигархами сразу — ему достаточно двух: Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Удар по политическим оппонентам

Согласно решению СНБО, телеканалы, аффилированные с Медведчуком, закрыты, его бизнес под санкциями. Над Порошенко угроза висит последние два года — запрос общества на посадку пятого президента Зеленский сформировал ещё на старте, обещал провести анализ минских соглашений, выяснить, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. Правда, в отличие от Медведчука, по которому принято политическое решение СНБО, Порошенко — в ожидании правового вердикта. И пока Государственное бюро расследований изучает материалы о возможной госизмене пятого президента за подписание минских соглашений или превышении им полномочий во время операции вблизи Керченского пролива, тот заявляет о политических преследованиях, время от времени мобилизируя своих сторонников.

Тема "Почему сдали Крым" ныне как никогда актуальна. Генералы говорят: был бы приказ сопроти­вляться — россияне бы отступили

"Бить по двум политикам по отдельности не так выгодно, как по обоим сразу. Поэтому связка Медведчук — Порошенко будет для власти приоритетом. Вскоре могут появиться новые серии разговоров Медведчука и Суркова, о Порошенко в них тоже вспомнят, — замечает Петр Олещук, политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. — Дела Медведчука так или иначе будут выводить на украинско-российские отношения, вопросы войны. Медведчук во времена Порошенко имел политическое влияние, опираясь на свои отношения с Россией. И эти связи негативны для обоих политиков".

Напомним, что не так давно в Сеть слили записи, на которых якобы Виктор Медведчук обсуждает с советником Владимира Путина Владиславом Сурковым махинации с украинским углем, поставки Украиной электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными с ОРДЛО. Ныне СБУ изучает подлинность опубликованного материала. В "Европейской солидарности" говорят, что эти записи — "скомпилированный фальсификат", опровергает их достоверность и Виктор Медведчук.

"Если Зеленский когда-то захочет по-настоящему воевать с олигархами, а запрос на деолигархизацию велик, то как политтехнолог я бы посоветовал выбрать одного. Война на всех фронтах опасна. К тому же Запад сейчас ждёт действий в отношении конкретного человека — Игоря Коломойского. Но Зеленский в этом вопросе изображает бег на месте", — говорит Бобыренко.

Тем временем в поисках госизменников к СНБО присоединился парламент. На прошлой неделе регламентный комитет поддержал создание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию действий власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Как уверяет Марьяна Безуглая, народный депутат от "Слуги народа", желающая стать во главе ВСК, список резонансных кейсов большой — от событий в Иловайске и Дебальцево до операции по вагнеровцам. А еще упомянутые пленки Суркова — Медведчука и ситуация по Харьковским соглашениям.

"Комиссия попробует охватить деятельность всех представителей власти — бывших и, возможно, нынешних относительно возможных действий по сотрудничеству с государством-агрессором", — уточняет Александр Корниенко, первый заместитель главы фракции "Слуги народа".

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Насколько поручения СНБО будут эффективными, а выводы ВСК — объективными, сказать сложно. Но очевидно, что если власть увлечется поиском скелетов в шкафу предшественников, то рискует не заметить собственных проколов, и тогда уже они в скором времени станут предметом рассмотрения в СНБО и правоохранительных органах.