"Я бы их выкапывал и вешал": Кива высказался о похоронах ветеранов СС "Галичина" (видео)

По мнению народного депутата, "стеной" надо отгораживаться не от Донбасса, а от Львовской области.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива выразил мнение, что в Украине необходимо запретить чествование дивизии СС "Галичина" в связи с тем, что она якобы была признана Нюрнбергским Трибуналом преступной организацией.

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"Международный военный трибунал объявил СС, SD и Gestapo преступными организациями в рамках признанных принципов Лондонской хартии", – пишет парламентарий в своем telegram-канале и в доказательство своих слов приводит выдержку из закона №10 Нюрнбергского Трибунала.

По его словам, осуждены трибуналом все войска СС и ни одна из дивизий этого воинского подразделения вермахта не вынесена отдельным пунктом.

[ + – ] Принятие присяги добровольцами во Львове

Также Кива предлагает показать эти документы и кадры видеохроники президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он подумал над тем, кого "с почестями" хоронят в Украине.

"Я бы их выкапывал, вешал и уже никогда не возвращал бы в нашу землю, чтоб не отравлять её", – резюмировал нардеп, предложив напоследок построить "стену" не на Донбассе, а во Львовской области.

[ + – ] Сообщение Ильи Кивы

Ранее Илья Кива в эфире российского телеканала "Россия-1" назвал себя "лидером антифашистского движения" и добавил, что его якобы хотят посадить ко Дню независимости.

Напомним, 24 июня Киве вручили подозрение из-за шапки с советской символикой. Его подозревают в пропаганде коммунистического режима.

31 декабря прошлого года Илья Кива опубликовал фото в шапке с военной кокардой, в центре которой – красная звезда с серпом и молотом и предложил арестовать его.