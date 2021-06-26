"Я б їх викопував і вішав": Ківа висловився щодо похорон ветеранів СС "Галичина" (відео)
На думку народного депутата, "стіною" треба відгороджуватися не від Донбасу, а від Львівської області.
Народний депутат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Ківа висловив думку, що в Україні необхідно заборонити вшанування дивізії СС "Галичина" у зв'язку з тим, що вона нібито була визнана Нюрнберзьким трибуналом злочинною організацією.
"Міжнародний військовий трибунал оголосив СС, SD і Gestapo злочинними організаціями в рамках визнаних принципів Лондонської хартії", — пише парламентарій в своєму telegram-каналі і на доказ своїх слів наводить цитату з закону №10 Нюрнберзького Трибуналу.
За його словами, засуджені судом все війська СС і жодна з дивізій цього військового підрозділу вермахту не винесена окремим пунктом.
Також Ківа пропонує показати ці документи і кадри відеохроніки президенту Володимиру Зеленському, щоб він подумав над тим, кого "з почестями" ховають в Україні.
"Я б їх викопував, вішав і вже ніколи не повертав би в нашу землю, щоб не отруювати її", — резюмував нардеп, запропонувавши наостанок побудувати "стіну" не на Донбасі, а у Львівській області.
Раніше Ілля Ківа в ефірі російського телеканалу "Росія-1" назвав себе "лідером антифашистського руху" і додав, що його нібито хочуть посадити до Дня незалежності.
Нагадаємо, 24 червня Ківі вручили підозру через шапку з радянською символікою. Його підозрюють в пропаганді комуністичного режиму.
31 грудня минулого року Ілля Ківа опублікував фото в шапці з військової кокардою, в центрі якої — червона зірка з серпом і молотом і запропонував заарештувати його.