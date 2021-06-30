Министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины (фото, видео)

Таким образом чиновники решили поддержать украинских футболистов и поблагодарить их за победу.

Члены украинского правительства в среду, 30 июня пришли на заседание Кабмина, надев футболки сборной команды Украины.

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Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль и показал соответствующие фото.

"Правительство поздравляет сборную Украины по футболу с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех команды и тренерского штаба. Такие вещи очень мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за украинскую сборную. Спасибо нашим игрокам, вперед – к новым победам!", – говорится в сообщении.

[ + – ] Сообщение Дениса Шмыгаля

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины по футболу над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Напомним, сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

При этом, член Национального союза писателей Лариса Ницой раскритиковала футболиста сборной Украины Артема Довбика за комментарий на русском языке.