Міністри прийшли на засідання Кабміну в футболках збірної України (фото, відео)

Так чиновники вирішили підтримати українських футболістів і подякувати їм за перемогу.

Члени українського уряду в середу, 30 червня прийшли на засідання Кабміну, вдягнувши футболки збірної команди України.

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Про це повідомив у Telegram премʼєр-міністр Денис Шмигаль і показав відповідні фото.

"Уряд вітає збірну України з футболу з виходом в 1/4 фіналу Євро-2020. Це величезний успіх команди і тренерського штабу. Такі речі дуже мотивують та обʼєднують країну, яка всім серцем вболіває за українську збірну. Спасибі нашим гравцям, вперед — до нових перемог!" — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення Дениса Шмигаль

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України з футболу над командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

При цьому, членкиня Національної спілки письменників Лариса Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Артема Довбика за коментар російською мовою.