Спортивный комментатор Губерниев создает угрозу нацбезопасности Украины, – СБУ

В соцсетях предположили, что Губерниев слишком громко кричит "Россия!", а СБУ на сообщила причин своего решения.

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

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"Ого, какая новость!!!! И смех и грех!!!!" – среагировал тот в Telegram.

Губерниев внесен в список 1 июля. В этот день вместе с ним перечень пополнили режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. Причины своего решения СБУ не пояснила. В соцсетях предположили, что Губерниев слишком громко кричит "Россия!".

Сейчас в перечне находятся 204 человека.

Ранее Губерниев высказался о выходе сборной Украины в 1/4 финала Европы-2020. В своем Telegram-канале он отметил, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и игрок Александр Зинченко общаются с журналистами на русском языке.

"Русский язык – творец украинского футбольного успеха", – заявил он.

Поделился он и своими впечатлениями от матча Украина – Англия (0:4).

"Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде!" – заявил Губерниев.

"Команда А. Понимаем, что сегодня можно не бегать. А со второго тайма можно уже не ходить. Стоять достаточно. Команда У. При счете 0:3 мы вас даже атаковать не будем, не забивайте нам только много! Занавес!" – написал он.

Напомним, 23 июня народного артиста Украины Филиппа Киркорова внесли в "черный список" Минкульта за поддержку оккупации Крыма, а также из-за концертов на оккупированном полуострове. Артист назвал абсурдом факт внесения себя в "черный список".

Через четыре дня Министерство культуры убрало Киркорова из "черного списка" по обращению той же СБУ.