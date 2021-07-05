Спортивний коментатор Губернієв створює загрозу нацбезпеці України, — СБУ

У соцмережах припустили, що Губернієв занадто голосно кричить "Росія!", а СБУ на повідомила причин свого рішення.

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці країни.

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"Ого, яка новина!!!! І сміх, і гріх!!!!" — зреагував той у Telegram.

Губернієв внесений до списку 1 липня. У цей день разом з ним перелік поповнили режисер Олег Джураєв, актриса і телеведуча Анна Пескова та актор Роман Юрченко. Причини свого рішення СБУ не пояснила. У соцмережах припустили, що Губернієв занадто голосно кричить "Росія!".

Наразі в переліку 204 людини.

Раніше Губернієв висловився про вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що головний тренер національної команди Андрій Шевченко і гравець Олександр Зінченко спілкуються з журналістами російською мовою.

"Російська мова — творець українського футбольного успіху", — заявив він.

Поділився він і своїми враженнями від матчу Україна — Англія (0: 4).

"Розумію тих, хто пропонував створити Суперлігу. Там, звичайно, клуби, але таких матчів на стадії чвертьфіналів не повинно бути ніде!" — заявив Губернієв.

"Команда А. Розуміємо, що сьогодні можна не бігати. А з другого тайму можна вже не ходити. Стояти досить. Команда У. При рахунку 0: 3 ми вас навіть атакувати не будемо, не забивайте нам тільки багато! Завіса!" — написав він.

Нагадаємо, 23 червня народного артиста України Філіпа Кіркорова внесли до "чорного списку" Мінкульту за підтримку окупації Криму, а також через концерти на окупованому півострові. Артист назвав абсурдом факт внесення себе в "чорний список".

Через чотири дні Міністерство культури прибрало Кіркорова з "чорного списку" за зверненням тієї ж СБУ.