"За то, что поддерживал украинский спорт": Губерниев ответил на внесение в "черный список" (видео)

Спортивный комментатор надеется на то, что "украинский народ сделает всё, чтобы данное решение отменили".

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал включение его Минкультом Украины в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

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По его мнению, данное решение будет отменено, и он снова сможет посещать "любимую Украину".

"Министерство культуры Украины внесло меня в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Это, наверное, за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плаванье", – предположил Губерниев.

По словам комментатора, у него много друзей как среди украинских фанатов, так и среди спортсменов из Украины.

"Может за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты говорят на русском и именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы? Есть такая поговорка: "Дуракам закон не писан, если писан, так расписан". Не сомневаюсь, что украинский народ сделает всё, чтобы ваше решение было отменено", – добавил Губерниев.

[ + – ] Сообщение Губерниева

Напомним, Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Ранее комментатор высказался о выходе сборной Украины в 1/4 финала Европы-2020, заявив, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и футболист Александр Зинченко общаются с журналистами на русском языке.

Также сообщалось, что народного артиста Украины Филиппа Киркорова внесли в "черный список" Минкульта за поддержку оккупации Крыма, а также из-за концертов на полуострове.

Однако, через четыре дня Министерство культуры убрало Киркорова из "черного списка".