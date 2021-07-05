"За те, що підтримував український спорт": Губернієв відповів на внесення до "чорного списку" (відео)

Спортивний коментатор сподівається на те, що "український народ зробить усе, щоб це рішення скасували".

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв у своєму Telegram-каналі прокоментував включення його Мінкультом України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

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На його думку, таке рішення буде скасовано і він знову зможе відвідувати "улюблену Україну".

"Міністерство культури України внесло мене в список осіб, які представляють загрозу нацбезпеці. Це, напевно, за те, що я останні десятиліття підтримував український спорт, український біатлон, українські лижі, українські стрибки у воду, українське синхронне плавання", — припустив Губернієв.

За словами коментатора, у нього багато друзів як серед українських фанатів, так і серед спортсменів з України.

"Може за те, що я звертав увагу на те, що Андрій Шевченко та футболісти говорять російською і саме російська мова обʼєднувала команду, яка дуже непогано виступила на чемпіонаті Європи? Є така приказка: "Дурням закон не писаний, якщо писаний, так розписаний". Не сумніваюся, що український народ зробить усе, щоб ваше рішення було скасовано", — додав Губернієв.

[ + – ] Повідомлення Губернієва

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці країни.

Раніше коментатор висловився про вихід збірної України в 1/4 фіналу Європи-2020 року, заявивши, що головний тренер національної команди Андрій Шевченко і футболіст Олександр Зінченко спілкуються з журналістами російською мовою.

Також повідомлялося, що народного артиста України Філіпа Кіркорова внесли до "чорного списку" Мінкульту за підтримку окупації Криму, а також через концерти на півострові.

Однак, через чотири дні Міністерство культури прибрало Кіркорова з "чорного списку".