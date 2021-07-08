Медведчук вывел из-под санкций яхту, переписав ее на новый офшор, – "Слідство.Інфо"

Решение о санкциях СНБО принял 19 февраля, а яхту перерегистрировали 31 марта.

Нардеп Виктор Медведчук (фракция "ОПЗЖ"), который и находится под следствием из-за деятельности в ущерб интересам Украины, вывел пятипалубную яхту Royal Romance из-под санкций СНБО, спрятав в ее новых офшорах, Об этом говорится в расследовании программы "Слидство.Инфо".

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19 февраля на Медведчука и его жену наложили санкции за финансирование терроризма.

Несмотря на это, яхта Royal Romance с оценочной стоимостью 200 млн долларов сменила владельца. 31 марта ее переписали с расположенного на Маршалловых островах офшора Fregata Marine (принадлежит супруге политика Оксане Марченко) на другой местный офшор – Lanelia Holdings.

В отличие от Fregata Marine, который значится в декларации Медведчука, нового владельца яхты там нет.

Журналисты считают, что смена владельца оказалась формальной. Они отметили, что Royal Romance в апреле-мае курсировала вдоль побережья Хорватии и останавливалась в этой стране. Именно в это время Оксана Марченко публиковала в Instagram фотографии из Хорватии.

Напомним, для президента Владимира Зеленского не являются новостью те факты, которые был изложены в журналистском расследовании и касаются Медведчука.

"Я слышал несколько фрагментов этих пленок и для меня не новость то, что произошло, мы все об этом знали. Было много разной информации от СБУ и разведки, и мы понимаем, как это происходило", – заверил глава государства.

В мае 2021 года в авторской колонке для Фокуса Зеленский заявил, что Медведчук – лишь начало и все олигархи в Украине станут просто крупными бизнесменами.