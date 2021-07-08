Медведчук вивів із-під санкцій яхту, переписавши її на новий офшор, — "Слідство.Інфо"

Рішення про санкції РНБО ухвалила 19 лютого, а яхту перереєстрували 31 березня.

Нардеп Віктор Медведчук (фракція "ОПЗЖ"), який і знаходиться під слідством через діяльність на шкоду інтересам України, вивів пʼятипалубну яхту Royal Romance із-під санкцій РНБО, сховавши в її нових офшорах. Про це йдеться в розслідуванні програми "Слідство.Інфо".

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19 лютого на Медведчука і його дружину наклали санкції за фінансування тероризму.

Незважаючи на це, яхта Royal Romance з оціночною вартістю 200 млн доларів змінила власника. 31 березня її переписали з розташованого на Маршаллових островах офшору Fregata Marine (належить дружині політика Оксані Марченко) на інший місцевий офшор — Lanelia Holdings.

На відміну від Fregata Marine, який зазначається в декларації Медведчука, нового власника яхти там немає.

Журналісти вважають, що зміна власника стала формальною. Вони зазначили, що Royal Romance у квітні-травні курсувала уздовж узбережжя Хорватії і зупинялася в цій країні. Саме в цей час Оксана Марченко публікувала в Instagram фотографії з Хорватії.

Нагадаємо, для президента Володимира Зеленського не є новиною ті факти, які було викладені в журналістському розслідуванні і стосуються Медведчука.

"Я чув кілька фрагментів цих плівок і для мене не новина те, що сталося, ми всі про це знали. Було багато різної інформації від СБУ та розвідки, і ми розуміємо, як це відбувалося", — запевнив глава держави.

У травні 2021 року в авторській колонці для Фокуса Зеленський заявив, що Медведчук — лише початок і всі олігархи в Україні стануть просто великими бізнесменами.