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Офис Генпрокурора планирует обновить свой сайт за 600 тыс гривен

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Венедиктова, генпрокурор, совещание,
Фото: Gp.gov.ua | Совещание у Ирины Венедиктовой

Аукцион, согласно данным ProZorro, запланирован на 26 июля, конечный срок приема заявок – 23 июля.  

Офис генерального прокурора Украины объявил тендер на оказание услуг по созданию обновленного веб-портала.

Согласно данным, обнародованным на сайте системы публичных закупок ProZorro, ожидаемая стоимость услуг – 600 тысяч гривен.

Сообщается, что аукцион состоится 26 июля, конечный срок подачи предложений – 23 июля.

Согласно условиям тендера, услуги по обновлению сайта должны включать следующее:

  • неисключительная лицензия на программное обеспечение управления содержимым веб-приложений для создания программного обеспечения веб-портала;
  • создание дизайна веб-портала и шаблонного сайта прокуратуры областного уровня;
  • миграция данных из существующих веб-приложений в веб-портал Офиса генпрокурора и органов прокуратуры;
  • передача исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение веб-портала;
  • подготовка не менее шести сотрудников Офиса генпрокурора для работы с веб-порталом.
Офис генпрокурора, сайт, тендер,
Тендер

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет объявил тендер на разработку обновленного сайта горсовета.

Также известно, что Минздрав объявил тендер на 10 млн. для исследования среди мужчин-гомосексуалов.

Фокус писал о том, что на самолете президента Владимира Зеленского за 32,4 миллиона гривен улучшат спутниковую связь.