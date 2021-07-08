Офис Генпрокурора планирует обновить свой сайт за 600 тыс гривен

Аукцион, согласно данным ProZorro, запланирован на 26 июля, конечный срок приема заявок – 23 июля.

Офис генерального прокурора Украины объявил тендер на оказание услуг по созданию обновленного веб-портала.

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Согласно данным, обнародованным на сайте системы публичных закупок ProZorro, ожидаемая стоимость услуг – 600 тысяч гривен.

Сообщается, что аукцион состоится 26 июля, конечный срок подачи предложений – 23 июля.

Согласно условиям тендера, услуги по обновлению сайта должны включать следующее:

неисключительная лицензия на программное обеспечение управления содержимым веб-приложений для создания программного обеспечения веб-портала;

создание дизайна веб-портала и шаблонного сайта прокуратуры областного уровня;

миграция данных из существующих веб-приложений в веб-портал Офиса генпрокурора и органов прокуратуры;

передача исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение веб-портала;

подготовка не менее шести сотрудников Офиса генпрокурора для работы с веб-порталом.

[ + – ] Тендер

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет объявил тендер на разработку обновленного сайта горсовета.

Также известно, что Минздрав объявил тендер на 10 млн. для исследования среди мужчин-гомосексуалов.

Фокус писал о том, что на самолете президента Владимира Зеленского за 32,4 миллиона гривен улучшат спутниковую связь.