Офис Генпрокурора планирует обновить свой сайт за 600 тыс гривен
Аукцион, согласно данным ProZorro, запланирован на 26 июля, конечный срок приема заявок – 23 июля.
Офис генерального прокурора Украины объявил тендер на оказание услуг по созданию обновленного веб-портала.
Согласно данным, обнародованным на сайте системы публичных закупок ProZorro, ожидаемая стоимость услуг – 600 тысяч гривен.
Сообщается, что аукцион состоится 26 июля, конечный срок подачи предложений – 23 июля.
Согласно условиям тендера, услуги по обновлению сайта должны включать следующее:
- неисключительная лицензия на программное обеспечение управления содержимым веб-приложений для создания программного обеспечения веб-портала;
- создание дизайна веб-портала и шаблонного сайта прокуратуры областного уровня;
- миграция данных из существующих веб-приложений в веб-портал Офиса генпрокурора и органов прокуратуры;
- передача исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение веб-портала;
- подготовка не менее шести сотрудников Офиса генпрокурора для работы с веб-порталом.
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