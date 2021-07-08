Офіс Генпрокурора планує оновити свій сайт за 600 тис гривень
Аукціон, згідно з даними ProZorro, запланований на 26 липня, кінцевий термін прийому заявок — 23 липня.
Офіс генерального прокурора України оголосив тендер на надання послуг зі створення оновленого вебпорталу.
Згідно з даними, оприлюдненими на сайті системи державних закупівель ProZorro, очікувана вартість послуг — 600 тисяч гривень.
Повідомляється, що аукціон відбудеться 26 липня, кінцевий термін подачі пропозицій — 23 липня.
Згідно з умовами тендеру, послуги з оновлення сайту повинні враховувати:
- невиключна ліцензія на програмне забезпечення управління вмістом вебдодатків для створення програмного забезпечення вебпорталу;
- створення дизайну вебпорталу та шаблонного сайту прокуратури обласного рівня;
- міграція даних із наявних вебдодатків у вебпортал Офісу генпрокурора й органів прокуратури;
- передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення вебпорталу;
- підготовка не менше шести співробітників Офісу генпрокурора для роботи з вебпорталом.
Раніше повідомлялося, що Київська міська рада оголосила тендер на розробку оновленого сайту міськради.
Також відомо, що МОЗ оголосило тендер на 10 млн для дослідження серед чоловіків-гомосексуалів.
Фокус писав про те, що на літаку президента Володимира Зеленського за 32,4 мільйони гривень поліпшать супутниковий звʼязок.