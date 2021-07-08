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Офіс Генпрокурора планує оновити свій сайт за 600 тис гривень

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Венедиктова, генпрокурор, нарада,
Фото: Gp.gov.ua | Нарада в Ірини Венедіктової

Аукціон, згідно з даними ProZorro, запланований на 26 липня, кінцевий термін прийому заявок — 23 липня.

Офіс генерального прокурора України оголосив тендер на надання послуг зі створення оновленого вебпорталу.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті системи державних закупівель ProZorro, очікувана вартість послуг — 600 тисяч гривень.

Повідомляється, що аукціон відбудеться 26 липня, кінцевий термін подачі пропозицій — 23 липня.

Згідно з умовами тендеру, послуги з оновлення сайту повинні враховувати:

  • невиключна ліцензія на програмне забезпечення управління вмістом вебдодатків для створення програмного забезпечення вебпорталу;
  • створення дизайну вебпорталу та шаблонного сайту прокуратури обласного рівня;
  • міграція даних із наявних вебдодатків у вебпортал Офісу генпрокурора й органів прокуратури;
  • передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення вебпорталу;
  • підготовка не менше шести співробітників Офісу генпрокурора для роботи з вебпорталом.
Офіс генпрокурора, сайт, тендер,
Тендер

Раніше повідомлялося, що Київська міська рада оголосила тендер на розробку оновленого сайту міськради.

Також відомо, що МОЗ оголосило тендер на 10 млн для дослідження серед чоловіків-гомосексуалів.

Фокус писав про те, що на літаку президента Володимира Зеленського за 32,4 мільйони гривень поліпшать супутниковий звʼязок.