КМДА хоче "нормальний сайт": оголошено тендер на його розробку

Бюджет проекту складає всього 49 900 гривень.

Київська міська рада оголосила тендер на розробку оновленого сайту міськради. Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Як би це не звучало, у 2021 ми дійсно хочемо мати адекватний сайт, який спростить нам усім життя", — написав Бондаренко.

Серед вимог, які вказані в тендері сайт повинен володіти:

сучасним дизайном;

мобільною версією;

функціоналом і модулем проходження проектів рішень Київради;

мати інструменти прямої демократії.

Під інструментами прямої демократії мається на увазі створення модуля "місцевих ініціатив", в якому можна буде подавати проекти і пропозиції громадськості. І створення модуля "громадських слухань", в яких будуть анонси та дати слухань.

[ + – ] Тендер на Прозорро

Реєстрація учасників на тендер розпочнеться 5 лютого. Аукціон торгів триватиме 5 днів і закриється 10 лютого.

Нині головна сторінка сайту Київської міської ради виглядає так:

[ + – ] Нинішній вигляд сайту КМДА

Зазначається, що мінімальний крок щодо зниження ціни 500 гривень.

Середня вартість розробки сайту київських розробників сайтів такої складності стартує від 2 тисяч доларів, що вище, ніж оголошений бюджет тендера.

Нагадаємо, у КМДА розробляють проект реконструкції Хрещатика.

Раніше Київський метрополітен оголошував тендер на проектування другого виходу на станції "Вокзальна".