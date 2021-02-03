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Україна

КМДА хоче "нормальний сайт": оголошено тендер на його розробку

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Фото: Вiкiпедiя

Бюджет проекту складає всього 49 900 гривень.

Київська міська рада оголосила тендер на розробку оновленого сайту міськради. Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Як би це не звучало, у 2021 ми дійсно хочемо мати адекватний сайт, який спростить нам усім життя", — написав Бондаренко.

Серед вимог, які вказані в тендері сайт повинен володіти:

  • сучасним дизайном;
  • мобільною версією;
  • функціоналом і модулем проходження проектів рішень Київради;
  • мати інструменти прямої демократії.

Під інструментами прямої демократії мається на увазі створення модуля "місцевих ініціатив", в якому можна буде подавати проекти і пропозиції громадськості. І створення модуля "громадських слухань", в яких будуть анонси та дати слухань.

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Тендер на Прозорро

Реєстрація учасників на тендер розпочнеться 5 лютого. Аукціон торгів триватиме 5 днів і закриється 10 лютого.

Нині головна сторінка сайту Київської міської ради виглядає так:

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Нинішній вигляд сайту КМДА

Зазначається, що мінімальний крок щодо зниження ціни 500 гривень.

Середня вартість розробки сайту київських розробників сайтів такої складності стартує від 2 тисяч доларів, що вище, ніж оголошений бюджет тендера.

Нагадаємо, у КМДА розробляють проект реконструкції Хрещатика.

Раніше Київський метрополітен оголошував тендер на проектування другого виходу на станції "Вокзальна".