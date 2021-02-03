КГГА хочет "нормальный сайт": объявлен тендер на его разработку
Бюджет проекта составляет всего 49 900 гривен.
Киевский городской совет объявил тендер на разработку обновленного сайта горсовета. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко на своей странице в Фейсбуке.
"Как бы это не звучало, в 2021 мы действительно хотим иметь адекватный сайт, который упростит нам всем жизнь", — написал Бондаренко.
Среди требований, которые указаны в тендере сайт должен обладать:
- Современным дизайном
- Мобильной версией
- Функционалом и модулем прохождения проектов решений Киевсовета
- Иметь инструменты прямой демократии.
Под инструментами прямой демократии имеется в виду создание модуля "местных инициатив", в котором можно будет подавать проекты и предложения общественности. И создание модуля "общественных слушаний", в которых будут анонсы и даты слушаний.
Регистрация участников на тендер начнется 5 февраля. Аукцион торгов продлится 5 дней и закроется 10 февраля.
Ныне главная страница сайта Киевского городского совета выглядит так:
Отмечается, что минимальный шаг по понижению цены 500 гривен.
Средняя стоимость разработка сайта киевских разработчиков сайтов такой сложности стартует от 2 тысяч долларов, что выше, чем объявленный бюджет тендера.
Напомним, в КГГА разрабатывают проект реконструкции Крещатика.
Ранее Киевский метрополитен объявлял тендер на проектирование второго выхода на станции "Вокзальная".