"Каждый из нас - Президент": Юлия Мендель показала обложку своих мемуаров (фото)

Издателем мемуаров Юлии Мендель выступает "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", а на обложке экс-спикер президента позирует в пиджаке.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель показала обложку своих мемуаров, которые она решила написать после увольнения из Офиса президента.

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На обложке книги Юлия Мендель позирует в пиджаке.

Помимо названия "Каждый из нас — Президент", на обложке разместили фразу "Лицо новой страны".

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в публикации поблагодарила "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", который выступит издателем мемуаров.

Комментаторы не оценили обложку к мемуарам Юлии Мендель и оставили десятки едких комментариев под фотографией.

"Каждый из нас хотя бы немного ума тебе одолжил", "Чем подумала, тем и написала…", "Когда автограф-сессия?", "Скажите, как это теперь развидеть???", "За чей счёт будет издаваться книга?", "Каждый из нас президент в клубе семейного досуга", "Это календарь или плакат?", "Не совсем понимаю, зачем нужна книга от девочки, которая ничего из себя не представляет", "Где второе ухо? Фотография-от непрофи. Как и все окружение,в принципе", — написали они в комментариях.

Но были и такие пользователи, которые поддержали экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского перед выходом книги "Каждый из нас — Президент".

"Ого. Поздравляю, Юлия!", "Юлия, уверена что эта книга для умных и думающих. Надеюсь в нашей стране таких большинство. Анонс надо сделать и в других соцсетях", "В каждом из нас президент", "Юля, вы правильный и нужный человек в команде Президента, поэтому успехов и новых идей в вашей работе", — добавили другие пользователи в публикации Юлии Мендель.

[ + – ] Книга Юлии Мендель

А днем ранее Юлия Мендель в колонке для Украинской правды опубликовала отрывок собственных мемуаров. В одной из частей книг экс-спикер Владимира Зеленского решила поразмыслить над языковым вопросом и идентичностью украинцев, напомнив об успехе Германии после Второй мировой войны.

"Назовите мне нацию, которая не имела своих травм, которые мигрировали из предыдущих веков, из поколения в поколение, вызывающих комплексы, чуть ли не физические муки умов, которые, усвоив предыдущие уроки, пытаются понять причины, почему они не умеют жить иначе. Мало кому удается проделать такую ​​колоссальную работу так успешно и быстро в масштабах нации, как, скажем, это удалось Германии. Знаете ли вы, что во время реконструкции здания Рейхстага было обнаружено надписи солдат Красной армии? Среди прочего и дискуссионная, но, возможно, самая откровенная надпись: "Я еб**л Гитлера в зад". Ее решили сохранить, как и остальные", — написала Юлия Мендель в своих мемуарах и заявила, что Германия можно ставить в пример как нацию, которая "имеет генетический код счастья".

Ранее Фокус рассказывал, что Юлия Мендель решила написать мемуары после увольнения из ОП. Сама бывшая спикер президента рассказала, что названием книги стал "очень известный афоризм в современной политике". По словам Юлии Мендель, мемуары в продаже можно ожидать уже в июле 2021 года.

Также Фокус сообщал, что Юлия Мендель будет работать советником главы ОПУ. По словам экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского, сейчас она в отпуске, в котором отдыхает "от хейта". А после выхода из отпуска Юлия Мендель будет бесплатно работать в качестве советника Андрея Ермака.