"Кожен з нас — Президент": Юлія Мендель показала обкладинку своїх мемуарів (фото)

Видавцем мемуарів Юлії Мендель буде "Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", а на обкладинці ексспікерка президента позує в піджаку.

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель показала обкладинку своїх мемуарів, які вона вирішила написати після звільнення з Офісу президента.

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На обкладинці книги Юлія Мендель позує в піджаку.

Крім назви "Кожен з нас — Президент", на обкладинці розмістили фразу "Обличчя нової країни".

Експрессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель у публікації подякувала "Книжковому Клубу "Клуб Сімейного Дозвілля", який стане видавцем мемуарів.

Коментатори не оцінили обкладинку до мемуарів Юлії Мендель і залишили десятки їдких коментарів під фотографією.

"Кожен з нас хоча б трохи розуму тобі позичив", "Чим подумала, тим і написала …", "Коли автограф-сесія?", "Скажіть, як це тепер розбачити???", "За чий рахунок буде видаватися книга? ", "Кожен з нас президент у клубі сімейного дозвілля", "Це календар чи плакат?", "Не зовсім розумію, навіщо потрібна книга від дівчинки, яка нічого з себе не представляє", "Де друге вухо? Фотографія від непрофі. Як і все оточення, у принципі", — написали вони в коментарях.

Але були й такі користувачі, які підтримали експрессекретарку Володимира Зеленського перед виходом книги "Кожен з нас — Президент".

"Ого. Вітаю, Юліє!", "Юліє, впевнена що ця книга для розумних і тих, хто думає. Сподіваюся, в нашій країні таких більшість. Анонс треба зробити і в інших соцмережах", "У кожному з нас президент", "Юлю, ви правильна і потрібна людина в команді Президента, тому успіхів і нових ідей у вашій роботі", — додали інші користувачі в публікації Юлії Мендель.

[ + – ] Книга Юлії Мендель

А днем раніше Юлія Мендель у колонці для Української правди опублікувала уривок власних мемуарів. В одній з частин книг ексспікерка Володимира Зеленського вирішила подумати над мовним питанням та ідентичністю українців, нагадавши про успіх Німеччини після Другої світової війни.

"Назвіть мені націю, яка не мала своїх травм, які мігрували з попередніх століть, з покоління в покоління, що викликають комплекси, ледь не фізичні муки умів, які, засвоївши попередні уроки, намагаються зрозуміти причини, чому вони не вміють жити інакше. Мало кому вдається виконати таку колосальну роботу так успішно і швидко в масштабах нації, як, скажімо, це вдалося Німеччині. Чи знаєте ви, що під час реконструкції будівлі Рейхстагу було виявлено написи солдатів Червоної армії? Серед іншого і дискусійний, але, можливо, найвідвертіший напис: "Я єб ** в Гітлера в зад". Його вирішили зберегти, як і інші", — написала Юлія Мендель у своїх мемуарах і заявила, що Німеччину можна ставити в приклад як націю, яка "має генетичний код щастя" .

Раніше Фокус розповідав, що Юлія Мендель вирішила написати мемуари після звільнення з ОП. Сама колишня спікерка президента розповіла, що назвою книги став "дуже відомий афоризм у сучасній політиці". За словами Юлії Мендель, мемуари в продажу можна очікувати вже в липні 2021 року.

Також Фокус повідомляв, що Юлія Мендель буде працювати радником голови ОПУ. За словами експрессекретарки Володимира Зеленського, наразі вона у відпустці, у якій відпочиває "від хейту". А після виходу з відпустки Юлія Мендель буде безкоштовно працювати в ролі радника Андрія Єрмака.