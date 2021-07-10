Доверие украинцев выросло к президенту, но уменьшилось к Раде и Кабмину, - опрос

За три года Владимиру Зеленскому стали доверять на 10% больше граждан, а вот показатели министров упали почти в два раза.

По сравнению с 2018 годом, украинцы стали меньше доверять Верховной Раде и Кабинету министров, но больше — президенту Владимиру Зеленскому. Таковы результаты опроса, проведенного программой USAID "Новое правосудие" в феврале-марте 2021 года.

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Социологи провели национальное исследование с целю проверить, насколько жители Украины доверяют органам власти и общественным институтам. Как оказалось, в 2021 году лишь по 7% граждан доверяют Кабинету министров и Верховной Раде, тогда как три года назад показатели составляли 13% и 11% соответственно. За тот же период уровень доверия населения к президенту страны выросло с 15% до 25%.

Увеличился также уровень доверия к неправительственным общественным организациям: в 2018 году он составил 29%, а по результатам нового опроса — 35%. За три года значительно увеличилось количество украинцев, которые доверяют отечественным СМИ — с 31% до 36%. В то же время, сильно снизилось доверие граждан к органам судебной власти — 10% в 2021 году против 16% в 2018, при этом 64% уверены, что украинские судьи часто берут взятки.

[ + – ] Результаты опроса программы "Новое правосудие" Фото: Скриншот

Cамой важной положительной тенденцией авторы исследования назвали снижение уровня терпимости к коррупции в Украине. В 2021 году 42% участников опроса заявили, что готовы сообщать в правоохранительные или антикоррупционные органы о попытке получения взятки с целью принятия необходимого судебного решения, в 2018 году такую позицию выразили только 20% населения.

Исследование провели в рамках программы "Новое правосудие" в феврале-марте 2021 года во всех регионах Украине, за исключением оккупированной АР Крым и временно оккупированной территории Донбасса. Социологи опросили более двух тысяч человек.

Ранее опрос показал, что только 15% украинцев против вмешательства государства в цены и тарифы. При этом 32% респондентов выступили за сведение такого влияния к минимуму, такие результаты представил Центр Разумкова.

Президент РФ Владимир Путин опустился в рейтинге самых выдающихся личностей по данным опроса "Левада-центра". По сравнению с данными 2017 года, его рейтинг сократился с 35% до 15%.

Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Игорь Смешко возглавили президентский рейтинг в опросе "Социса". За политиков готовы проголосовать 22,2%, 14,2% и 7,9% украинцев соответственно.