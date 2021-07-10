Довіра українців зросла до президента, але зменшилася до Ради та Кабміну, — опитування

За три роки Володимиру Зеленському стали довіряти на 10% більше громадян, а ось показники міністрів впали майже в два рази.

У порівнянні з 2018 роком, українці стали менше довіряти Верховній Раді і Кабінету міністрів, але більше — президенту Володимиру Зеленському. Такі результати опитування, проведеного програмою USAID "Нове правосуддя" в лютому-березні 2021 року.

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Соціологи провели національне дослідження з цілю перевірити, наскільки жителі України довіряють органам влади і громадських інститутів. Як виявилося, в 2021 році лише по 7% громадян довіряють Кабінету міністрів і Верховній Раді, тоді як три роки тому показники становили 13% і 11% відповідно. За той же період рівень довіри населення до президента країни зросла з 15% до 25%.

Збільшився також рівень довіри до неурядових громадських організацій: в 2018 році він склав 29%, а за результатами нового опитування — 35%. За три роки значно збільшилася кількість українців, які довіряють вітчизняним ЗМІ — з 31% до 36%. У той же час, сильно знизилася довіра громадян до органів судової влади — 10% в 2021 році проти 16% у 2018, при цьому 64% упевнені, що українські судді часто беруть хабарі.

[ + – ] Результати опитування програми "Нове правосуддя" Фото: Скриншот

Cамой важливою позитивною тенденцією автори дослідження назвали зниження рівня терпимості до корупції в Україні. У 2021 році 42% учасників опитування заявили, що готові повідомляти в правоохоронні або антикорупційні органи про спробу отримання хабара з метою прийняття необхідного судового рішення, в 2018 році таку позицію висловили тільки 20% населення.

Дослідження провели в рамках програми "Нове правосуддя" в лютому-березні 2021 року в усіх регіонах України, за винятком окупованій АР Крим і тимчасово окупованій території Донбасу. Соціологи опитали понад дві тисячі осіб.

Раніше опитування показало, що тільки 15% українців проти втручання держави в ціни і тарифи. При цьому 32% респондентів виступили за зведення такого впливу до мінімуму, такі результати представив Центр Разумкова.

Президент РФ Володимир Путін опустився в рейтингу найвидатніших особистостей за даними опитування "Левада-центру". У порівнянні з даними 2017 року, його рейтинг скоротився з 35% до 15%.

Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Ігор Смешко очолили президентський рейтинг в опитуванні "Соцісу". За політиків готові проголосувати 22,2%, 14,2% і 7,9% українців відповідно.