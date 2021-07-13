"Часто ходит в Офис президента", – Арахамия о выдвижении Монастырского на пост главы МВД (видео)

Главы фракции "Слуга народа" рассказал о "мощном менеджерском потенциале" нардепа и заявил, что причина отставки Авакова – собственное желание министра.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия во время общения с журналистами сообщил, что именно он предложил президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на пост главы Министерства внутренних дел.

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"Монастырский достаточно часто ходит в Офис президента, всегда докладывает по правоохранительным вопросам. То есть, он человек в команде и все хорошо к нему относятся", – рассказал Арахамия.

По мнению парламентария, у Монастырского достаточно дипломатических качеств и "мощного менеджерского потенциала".

На вопрос журналиста, не связана ли отставка Арсена Авакова с делом убитого журналиста Павла Шеремета, Арахамия ответил, что не знает, так ли это.

"Он (Аваков. – Ред.) сам писал заявление. То, что он будет писать заявление, мне было известно немного раньше. У него (Авакова. – Ред) было одно основание для отставки – собственное желание", – сказал нардеп.

Также Арахамия уклонился от прямого ответа на вопрос, как он оценивает деятельность Арсена Авакова на посту главы МВД, сославшись на то, что МВД "очень большое" и включает в себя Нацгвардию, ГПСУ и ГСЧС, поэтому ему сложно ответить на этот вопрос с точки зрения комплексности.

"Но я буду поддерживать Дениса Монастырского в деле реформирования этого министерства", – заключил Давид Арахамия.

[ + – ] Общение Давида Арахамии с журналистами

Напомним, во вторник, 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил назначить руководителем Министерства внутренних дел народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

Сам Денис Монастырский заявил, что "идет на жертву, соглашаясь стать министром внутренних дел".