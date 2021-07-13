"Часто ходить до Офісу президента", — Арахамія про висунення Монастирського на посаду глави МВС (відео)

Голова фракції "Слуга народу" розповів про "потужний менеджерський потенціал" нардепа і заявив, що причина відставки Авакова — власне бажання міністра.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія під час спілкування із журналістами повідомив, що саме він запропонував президенту Володимиру Зеленському кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду глави Міністерства внутрішніх справ.

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"Монастирський досить часто ходить до Офісу президента, завжди доповідає з правоохоронних питань. Тобто, він людина в команді й усі добре до нього ставляться", — розповів Арахамія.

На думку парламентарія, у Монастирського достатньо дипломатичних якостей і "потужного менеджерського потенціалу".

На питання журналіста, чи не повʼязана відставка Арсена Авакова зі справою вбитого журналіста Павла Шеремета, Арахамія відповів, що не знає, чи це так.

"Він (Аваков. — Ред.) сам писав заяву. Те, що він писатиме заяву, мені було відомо трохи раніше. У нього (Авакова. — Ред) була одна підстава для відставки — власне бажання", — сказав нардеп.

Також Арахамія ухилився від прямої відповіді на питання, як він оцінює діяльність Арсена Авакова на посаді глави МВС, пославшись на те, що МВС "дуже велике" і враховує Національну гвардію, ДПСУ та ДСНС, тому йому складно відповісти на це питання з точки зору комплексності.

"Але я буду підтримувати Дениса Монастирського в справі реформування цього міністерства", — підсумував Давид Арахамія.

[ + – ] Спілкування Давида Арахамії із журналістами

Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, глава МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Також стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонував призначити керівником Міністерства внутрішніх справ народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського.

Власне Денис Монастирський заявив, що "йде на жертву, погоджуючись стати міністром внутрішніх справ".