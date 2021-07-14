Отставка Авакова: Арахамия раскрыл дату голосования за Монастырского на пост главы МВД

Как ожидает глава фракции "Слуга народа", кандидата поддержат более 300 народных депутатов.

16 июля Верховная Рада будет голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины. Об этом глава фракции "Слуга народа" заявил во время брифинга, передает пресс-служба.

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По его словам, 13 июля в парламенте зарегистрировали заявление действующего главы МВД Арсена Авакова об отставке. 15 июля народные депутаты из фракции планируют собраться в перерыве между заседаниями Верховной Рады и проголосовать за Дениса Монастырского, после чего направят представление премьер-министру Денису Шмыгалю. В пятницу вопрос вынесут на общее голосование.

Давид Арахамия прогнозирует, что за кандидатуру Дениса Монастырского проголосует большинство нардепов как из "Слуги народа", так и из других парламентских фракций. Сам он тоже намерен поддержать главу Комитета по правоохранительной деятельности.

"Я думаю, что за Монастырского будет более 300 голосов", — отметил Давид Арахамия.

Ранее стало известно, что глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке и поблагодарил своих коллег за совместную работу. Он занимал пост министра более 7 лет — с февраля 2014 года.

Давид Арахамия заявил, что лично предложил Владимиру Зеленскому кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. Как отметил глава фракции, народный депутат часто посещает Офис президента, является командным игроком и всегда отчитывается по вопросам правоохранительной деятельности. Арахамия добавил, что у Монастырского есть хороший потенциал менеджера и дипломатические навыки, а Арсен Аваков уходит по собственному желанию.

Денис Монастырский прокомментировал предложение Зеленского возглавить МВД и назвал решение самым сложным в своей жизни. По словам нардепа, он "идет на жертву", соглашаясь занять должность в Кабмине.