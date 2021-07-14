Відставка Авакова: Арахамія розкрив дату голосування за Монастирського на посаду глави МВС

Як очікує глава фракції "Слуга народу", кандидата підтримають більше 300 народних депутатів.

16 липня Верховна Рада голосуватиме за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України. Про це глава фракції "Слуга народу" заявив під час брифінгу, передає пресслужба.

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За його словами, 13 липня в парламенті зареєстрували заяву чинного глави МВС Арсена Авакова про відставку. 15 липня народні депутати з фракції планують зібратися в перерві між засіданнями Верховної Ради і проголосувати за Дениса Монастирського, після чого надішлють подання премʼєр-міністру Денису Шмигалю. У пʼятницю питання винесуть на загальне голосування.

Давид Арахамія прогнозує, що за кандидатуру Дениса Монастирського проголосує більшість нардепів як зі "Слуги народу", так і з інших парламентських фракцій. Сам він теж має намір підтримати главу Комітету з правоохоронної діяльності.

"Я думаю, що за Монастирського буде більше 300 голосів", — зазначив Давид Арахамія.

Раніше стало відомо, що глава МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку і подякував своїм колегам за спільну роботу. Він обіймав посаду міністра більше 7 років — із лютого 2014 року.

Давид Арахамія заявив, що особисто запропонував Володимиру Зеленському кандидатуру Дениса Монастирського на посаду глави МВС. Як зазначив глава фракції, народний депутат часто відвідує Офіс президента, є командним гравцем і завжди звітує з питань правоохоронної діяльності. Арахамія додав, що в Монастирського є хороший потенціал менеджера і дипломатичні навички, а Арсен Аваков йде за власним бажанням.

Денис Монастирський прокоментував пропозицію Зеленського очолити МВС і назвав рішення найскладнішим у своєму житті. За словами нардепа, він "йде на жертву", погоджуючись зайняти посаду в Кабміні.