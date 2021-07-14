Игроки сборной Украины сфотографировались с Бастой. Националисты уже возмутились

Яремчук, Миколенко и Баста, вероятно, отдыхают в одном отеле в Турции, и не обошлось без их совместной фотографии.

Игроки сборной Украины — нападающий Роман Яремчук и защитник Виталий Миколенко — сделали совместную фотографию с российским рэпером Василием Вакуленко, также известного как Баста. Соответствующую историю Миколенко разместил у себя в Instagram вечером 13 июля.

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[ + – ] Виталий Миколенко Фото: Instagram

На снимке видно, что все трое находятся в солнечной местности, вероятно, на курорте. Судя по всему, речь идет о турецкой Анталье, поскольку именно оттуда опубликовал свою фотографию Яремчук с женой и ребенком буквально на днях — 10 июля. Фотография была сделана в отеле Maxx Royal Kemer Resort.

Опубликованная в сторис Миколенко фотография не осталась без внимания украинских националистов. Менее чем через сутки бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что ему стыдно за игроков украинской сборной.

"Футболисты Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях и поддержке его оккупации и нападением его охраны в Киеве на вопрос украинца про Крым. Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев?", — возмутился националист.

Стерненко поблагодарил футболистов за то, что те не фотографируются с российскими солдатами.

Это уже не первые нападки в отношении сборной Украины со стороны националистов. Так, до этого писательница Лариса Ницой Лариса раскритиковала футболиста сборной Украины Артема Довбика за комментарий на русском языке.

Перед этим Ницой обозвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами" из-за того, что в плей-листе спортсменов не оказалось ни одной украинской песни.