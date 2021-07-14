Гравці збірної України сфотографувалися з "Бастою". Націоналісти вже обурилися

Яремчук, Миколенко і Баста, ймовірно, відпочивають в одному готелі в Туреччині, і не обійшлося без їхньої спільної фотографії.

Гравці збірної України — нападник Роман Яремчук і захисник Віталій Миколенко — зробили спільну фотографію з російським репером Василем Вакуленком, також відомого як Баста. Відповідну історію Миколенко розмістив у себе в Instagram ввечері 13 липня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Віталій Миколенко Фото: Instagram

На знімку видно, що всі троє знаходяться в сонячній місцевості, ймовірно, на курорті. Судячи з усього, йдеться про турецьку Анталію, оскільки саме звідти опублікував свою фотографію Яремчук із дружиною і дитиною буквально на днях — 10 липня. Фотографія була зроблена в готелі Maxx Royal Kemer Resort.

Опублікована в сторіс Миколенком фотографія не залишилася поза увагою українських націоналістів. Менш ніж через добу колишній глава одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко заявив, що йому соромно за гравців української збірної.

"Футболісти Миколенко та Яремчук виклали фото з Вакуленко "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю в пропагандистських заходах і підтримки його окупації і нападом його охорони в Києві на питання українця про Крим. Може, Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала Росія і постійно вбиває українців?" — обурився націоналіст.

Стерненко подякував футболістам за те, що ті не фотографуються з російськими солдатами.

Це вже не перші нападки щодо збірної України з боку націоналістів. Так, до цього письменниця Лариса Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Артема Довбика за коментар російською мовою.

Перед цим Ніцой обізвала футболістів збірної України "кінченими московитами" через те, що в плей-листі спортсменів не виявилося жодної української пісні.