Профильный комитет Рады не поддержал, но и не выступил против отставки Авакова

Сам глава МВД не явился на соответствующее заседание, из-за чего нардепы не узнали причин, почему тот решил уйти с должности.

Парламентский Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал вопрос отставки главы Министерства внутренних дел (МВД) Арсена Авакова, но и не высказался против нее. В ходе заседания было принято решение рекомендовать нардепам самостоятельно определиться относительно этого вопроса во время голосования на сессии Рады.

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Об этом сообщает ИА "Интерфакс".

За решение рекомендовать парламентариям самостоятельно определиться по вопросу отставки Авакова в ходе сессии проголосовали 13 членов Комитета, еще 5 воздержались.

Подчеркивается, что действующего руководителя МВД приглашали на заседание, однако тот на него не явился. Причин его отсутствия членам Комитета на сообщили.

Сообщается, что из-за неявки Авакова участвовавшие в заседании парламентарии не смогли получить ответ на вопрос почему министр написал заявление об уходе со своей должности.

Примечательно, что руководителем Комитета по вопросам правоохранительной деятельности является "слуга народа" Денис Монастырский, которого президент Владимир Зеленский презентовал как кандидата на должность главы МВД.

Напомним, заявление об отставке Арсен Аваков написал во вторник, 14 июля. По предварительной информации, Рада соберется, чтобы рассмотреть вопрос его увольнения уже в четверг, 15 июля.

Отметим, публично глава МВД не сообщал о причинах, по которым написал заявление об отставке, потому Фокус собрал топ-5 версий, почему Аваков уходит с должности.