Профільний комітет Ради не підтримав, але і не виступив проти відставки Авакова

Сам глава МВС не з'явився на відповідне засідання, через що нардепи не дізналися причин, чому той вирішив піти з посади.

Парламентський Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності не підтримав питання відставки глави Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсена Авакова, але і не висловився проти неї. У ході засідання було прийнято рішення рекомендувати нардепам самостійно визначитися щодо цього питання під час голосування на сесії Ради.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це повідомляє ІА "Інтерфакс".

За рішення рекомендувати парламентаріям самостійно визначитися з питання відставки Авакова в ході сесії проголосували 13 членів Комітету, ще 5 утрималися.

Підкреслюється, що чинного керівника МВС запрошували на засідання, однак, той на нього не зʼявився. Причин його відсутності членам Комітету на повідомили.

Повідомляється, що через неявку Авакова парламентарії на засіданні не змогли отримати відповідь на питання, чому міністр написав заяву про звільнення зі своєї посади.

Примітно, що керівником Комітету з питань правоохоронної діяльності є "слуга народу" Денис Монастирський, якого президент Володимир Зеленський презентував як кандидата на посаду глави МВС.

Нагадаємо, заяву про відставку Арсен Аваков написав у вівторок, 14 липня. За попередньою інформацією, Рада збереться, щоб розглянути питання його звільнення вже в четвер, 15 липня.

Зазначимо, публічно глава МВС не повідомляв про причини, через які написав заяву про відставку, тому Фокус зібрав топ-5 версій, чому Аваков йде з посади.