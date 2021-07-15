Председатель "Слуги народа" Корниенко считает Авакова "лучшей кандидатурой в мэры Харькова"

По мнению депутата, за последние 10 лет экс-глава МВД "не дал сомневаться в своей патриотичности", а его мэрство поставило бы точку в вопросе "Харьков — русский город".

Председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя ее фракции в парламенте Александр Корниенко считает, что освобожденный от должности министра внутренних дел Арсен Аваков является "лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова". Как сообщает "Укринформ", об этом он заявил в четверг, 15 июля, во время общения с журналистами под зданием Верховной Рады.

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"Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе "Харьков — русский город", — заявил Корниенко.

По его словам, если бы экс-министр возглавил мегаполис, это бы свидетельствовало о том, что "там украинская патриотичная власть". По мнению нардепа, Аваков за последнее десятилетие "не дал сомневаться в своей патриотичности" и, помимо этого, он обладает "хозяйственными качествами".

На уточняющий вопрос журналистов о том, планирует ли партия "Слуга народа" выдвинуть бывшего главу МВД на должность мэра Харькова, Корниенко отвечать не стал.

До этого депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко писал у себя на канале в Telegram, что отставка Авакова может быть связана с его мэрскими амбициями в Харькове.

Примечательно, что в 2010 году Арсен Аваков уже боролся за кресло харьковского мэра, однако проиграл ныне покойному Геннадию Кернесу с отрывом в 0,63%.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 15 июля, поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат. Сам министр на заседании не присутствовал.

Аваков на сегодняшний день не озвучил причины своего ухода.

Должность министра внутренних дел Аваков занял 27 февраля 2014 года — в разгар событий Революции Достоинства, и с тех пор был бессменным руководителем МВД.

Зеленский уже презентовал свою кандидатуру на должность министра внутренних дел Украины вместо Авакова. Им является нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.