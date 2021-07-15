Голова "Слуги народу" Корнієнко вважає Авакова "найкращою кандидатурою в мери Харкова"

На думку депутата, за останні 10 років ексглава МВС "не дав приводів сумніватися в своїй патріотичності", а його мерство поставило б крапку в питанні "Харків — російське місто".

Голова партії "Слуга народу" і заступник голови її фракції в парламенті Олександр Корнієнко вважає, що звільнений з посади міністра внутрішніх справ Арсен Аваков є "найкращою кандидатурою на посаду мера Харкова". Як повідомляє "Укрінформ", про це він заявив у четвер, 15 липня, під час спілкування із журналістами під будівлею Верховної Ради.

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"Я для Харкова кращого варіанту, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні "Харків — російське місто", — заявив Корнієнко.

За його словами, якби ексміністр очолив мегаполіс, це б свідчило про те, що "там українська патріотична влада". На думку нардепа, Аваков за останнє десятиліття "не дав приводів сумніватися в своїй патріотичності" і, крім цього, він володіє "господарськими якостями".

На уточнювальне запитання журналістів про те, чи планує партія "Слуга народу" висунути колишнього главу МВС на посаду мера Харкова, Корнієнко не відповів.

До цього депутат Верховної Ради VIII скликання Сергій Лещенко писав у себе на каналі в Telegram, що відставка Авакова може бути повʼязана з його мерськими амбіціями в Харкові.

Варто зазначити, що в 2010 році Арсен Аваков вже боровся за крісло харківського мера, проте програв нині покійному Геннадію Кернесу з відривом у 0,63%.

Нагадаємо, Верховна Рада України в четвер, 15 липня, підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат. Сам міністр на засіданні не був присутній.

Аваков на сьогоднішній день не озвучив причини свого відходу.

Посаду міністра внутрішніх справ Аваков обійняв 27 лютого 2014 року — у розпал подій Революції Гідності, і з тих пір був беззмінним керівником МВС.

Зеленський вже презентував свою кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ України замість Авакова. Ним є нардеп від "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.