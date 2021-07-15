Зеленский о встрече Байдена и Меркель: "Может изменить будущее Европы"
Украинский лидер заявил, что экономические интересны нельзя ставить выше ценностей и безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча его американского коллеги Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.
Зеленский отметил, что "ценности, принципы и безопасность" нельзя обменивать на экономические интересы.
"Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его", — заявил президент Украины.
Также Зеленский напомнил, что нельзя принимать решения в отношении Украине без участия в обсуждении самой Украины.
Отметим, встреча Байдена и Меркель должна состояться в Вашингтоне в четверг, 15 июля. Сообщалось, что этот визит станет последним для немецкого лидера в амплуа канцлера ФРГ.
Напомним, Зеленский встречался с Меркель в Берлине 12 июля. А в конце июля Зеленский отправится в Вашингтон для встречи с Байденом.