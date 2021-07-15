Зеленський про зустріч Байдена і Меркель: "Може змінити майбутнє Європи"

Український лідер заявив, що економічні інтереси не можна ставити вище цінностей безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч його американського колеги Джо Байдена і канцлерки Німеччини Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Про це український лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

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Зеленський зазначив, що "цінності, принципи та безпеку" не можна обмінювати на економічні інтереси.

"Вірю, що наші партнери США і Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його", — заявив президент України.

Також Зеленський нагадав, що не можна приймати рішення щодо України без участі в обговоренні самої України.

Зазначимо, зустріч Байдена і Меркель повинна відбутися у Вашингтоні в четвер, 15 липня. Повідомлялося, що цей візит стане останнім для німецького лідера в амплуа канцлера ФРН.

Нагадаємо, Зеленський зустрічався з Меркель у Берліні 12 липня. А в кінці липня Зеленський відправиться до Вашингтона для зустрічі з Байденом.