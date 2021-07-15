Зеленський про зустріч Байдена і Меркель: "Може змінити майбутнє Європи"
Український лідер заявив, що економічні інтереси не можна ставити вище цінностей безпеки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч його американського колеги Джо Байдена і канцлерки Німеччини Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Про це український лідер написав на своїй сторінці у Twitter.
Зеленський зазначив, що "цінності, принципи та безпеку" не можна обмінювати на економічні інтереси.
"Вірю, що наші партнери США і Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його", — заявив президент України.
Також Зеленський нагадав, що не можна приймати рішення щодо України без участі в обговоренні самої України.
Зазначимо, зустріч Байдена і Меркель повинна відбутися у Вашингтоні в четвер, 15 липня. Повідомлялося, що цей візит стане останнім для німецького лідера в амплуа канцлера ФРН.
Нагадаємо, Зеленський зустрічався з Меркель у Берліні 12 липня. А в кінці липня Зеленський відправиться до Вашингтона для зустрічі з Байденом.