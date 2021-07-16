Шмыгаль вручил Монастырскому удостоверение министра (фото)

В свою очередь, Денис Монастырский поблагодарил президента Владимира Зеленского и премьер-министра за доверие и перечислил приоритеты в работе МВД.

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя ведомства Дениса Монастырского.

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По словам главы государства, основная задача, стоящая перед новым министром внутренних дел, – доверие и уважение людей к правоохранительным органам, сообщает в пятницу, 17 июля пресс-служба МВД.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Монастырского и вручил ему удостоверение министра внутренних дел.

"Министерство внутренних дел чрезвычайно мощное. Оно отвечает за надежную защиту наших граждан внутри государства, и, в частности, во время вооруженной агрессии – от внешней агрессии. Два года вы работали руководителем правоохранительного комитета. Уверен, что этот опыт станет хорошей основой для успешной работы министерства", – сказал он.

[ + – ] Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль [ + – ] Владимир Зеленский [ + – ] Денис Монастырский

Новый глава МВД поблагодарил за доверие и рассказал о приоритетных направлениях работы министерства.

Среди них – борьба с организованной преступностью, развитие всех органов правоохранительной системы и реализация проектов "Полицейский офицер общества".

"Мы должны развивать дальнейшее расширение функционирования Системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Приоритетным остается вопрос сохранения автодорог, строительство современной государственной границы, увеличения уровня цифровизации всех сфер деятельности МВД", – перечислил Денис Монастырский.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины поддержала назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины.

Также мы писали, что в четверг, 15 июля, Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат.

Фокус рассказывал о том, что известно о преемнике Аресна Авакова.