Шмигаль вручив Монастирському посвідчення міністра (фото)

Зі свого боку, Денис Монастирський подякував президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру за довіру і перерахував пріоритети в роботі МВС.

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства внутрішніх справ нового керівника відомства Дениса Монастирського.

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За словами глави держави, основне завдання, яке стоїть перед новим міністром внутрішніх справ, — довіра і повага людей до правоохоронних органів, повідомляє в пʼятницю, 17 липня пресслужба МВС.

Зі свого боку, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль привітав Монастирського та вручив йому посвідчення міністра внутрішніх справ.

"Міністерство внутрішніх справ надзвичайно потужне. Воно відповідає за надійний захист наших громадян всередині держави, і, зокрема, під час збройної агресії — від зовнішньої агресії. Два роки ви працювали керівником правоохоронного комітету. Упевнений, що цей досвід стане хорошою основою для успішної роботи міністерства", — сказав він.

[ + – ] Володимир Зеленський і Денис Шмигаль [ + – ] Володимир Зеленський [ + – ] Денис Монастирський

Новий глава МВС подякував за довіру і розповів про пріоритетні напрямки роботи міністерства.

Серед них — боротьба з організованою злочинністю, розвиток всіх органів правоохоронної системи і реалізація проекту "Поліцейський офіцер суспільства".

"Ми повинні розвивати подальше розширення функціонування Системи автоматичного фотовідеофіксації порушень ПДР. Пріоритетним залишається питання збереження автодоріг, будівництво сучасного державного кордону, збільшення рівня цифровізації всіх сфер діяльності МВС", — перерахував Денис Монастирський.

Раніше повідомлялося, що в пʼятницю, 16 липня, Верховна Рада України підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України.

Також ми писали, що в четвер, 15 липня, Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат.

Фокус розповідав про те, що відомо про наступника Арсена Авакова.