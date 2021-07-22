Зеленский отменил штрафы за выезд из "ЛДНР" через Россию

Штрафы не будут применяться при поездках, совершенных в силу обстоятельств гуманитарного характера.

Жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей смогут заезжать на подконтрольную Киеву территорию через Российскую Федерацию без штрафов.

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Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Зеленским, к гражданам Украины, проживающим на этих территориях, штрафы и другие меры, предусмотренные за нарушение порядка выезда, не будут применяться на время карантина или на период блокировки работы КПВВ.

В документе оговорено, что штрафы не предусмотрены, если поездки совершаются в силу обстоятельств гуманитарного характера, а именно:

возвращение к месту жительства;

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь или смерть близких родственников;

необходимость обеспечения лекарствами или лечения;

выезд человека, у которого есть вид на жительство в другой стране;

выезд ребенка до 16 лет для оформления документов в сопровождении одного из родителей или других законных представителей;

необходимость принятия наследства.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что закон вступает в силу в пятницу, 23 июля.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского раскритиковали статью президента РФ Владимира Путина про Украину и призвали осудить "ЛДНР".

Также сообщалось, что глава государства рассказал о вариантах решения ситуации на Донбассе. По словам Зеленского, вопрос с Донбассом, в крайнем случае, должен решаться на референдуме.

В свою очередь, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина никогда не будет вести переговоры с представителями "ЛДНР".