Зеленський скасував штрафи за виїзд з "ЛДНР" через Росію

Штрафи не будуть застосовуватися при поїздках, які відбулися через обставини гуманітарного характеру.

Жителі непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей зможуть заїжджати на підконтрольну Києву територію через Російську Федерацію без штрафів.

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Відповідно до закону, підписаного президентом Володимиром Зеленським, до громадян України, які проживають на цих територіях, штрафи та інші заходи, передбачені за порушення порядку виїзду, не застосовуватимуться на час карантину або на період блокування роботи КПВВ.

У документі зазначено, що штрафи не передбачені, якщо поїздки відбуваються через обставини гуманітарного характеру, а саме:

повернення до місця проживання;

воззʼєднання сімʼї;

важка хвороба або смерть близьких родичів;

необхідність забезпечення ліками або лікування;

виїзд людини, у якого є посвідка на проживання в іншій країні;

виїзд дитини до 16 років для оформлення документів у супроводі одного з батьків або інших законних представників;

необхідність прийняття спадщини.

У пресслужбі Офісу президента повідомили, що закон вступає в силу в пʼятницю, 23 липня.

Раніше в Офісі президента Володимира Зеленського розкритикували статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну і закликали засудити "ЛДНР".

Також повідомлялося, що глава держави розповів про варіанти вирішення ситуації на Донбасі. За словами Зеленського, питання з Донбасом, у крайньому випадку, повинен вирішуватися на референдумі.

У свою чергу, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україна ніколи не вестиме переговори з представниками "ЛДНР".