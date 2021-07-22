"Игра переведена в овертайм", - Кулеба о соглашении по "Северному потоку-2"

Украина проведет ряд консультаций с властями ЕС, в ходе которых обсудят соответствие газопровода европейским нормам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что достижение договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" не означает, что все завершено для Украины. Его слова передает "Европейская правда", с поездки на Донбасс с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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По словам украинского министра, не нужно расценивать соглашение США и ФРГ как конец истории. Впереди еще есть много вещей: сертификация газопровода, страхование, а также, что наиболее важно — выполнение вещей, указанных в заявлении.

"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а если понадобится, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. … Мы поднимаем вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом", — утверждает Кулеба.

Главная претензия Украины к запуску газопровода — вопрос безопасности Украины. На консультациях с ЕС будут обсуждать, каким образом "Северный поток-2" попадет под действие Третьего энергопакета ЕС. Это нужно сделать для проверки, есть ли нарушения прав ЕС и принципа солидарности.

Напомним, вчера, 21 июля в США заявили о достижении соглашения с Германией по "Северному потоку-2". В них ФРГ берет на себя ряд обязательств по безопасности в ЕС и гарантии транзита через Украину.

Фокус разбирался, чем обернется для Украины соглашение США и Германии по "Северному потоку-2". Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители Белого дома под угрозой "ухудшения двусторонних отношений" призвали официальный Киев воздержаться от критики соглашения