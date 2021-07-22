"Гра переведена в овертайм", — Кулеба про угоду щодо "Північного потоку-2"

Україна проведе низку консультацій з владою ЄС, в процесі яких обговорять відповідність газопроводу європейським нормам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що досягнення домовленості США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" не означає, що все завершено для України. Його слова передає "Європейська правда", з поїздки на Донбас із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами українського міністра, не потрібно розцінювати угоду США та ФРН як кінець історії. Попереду ще є багато речей: сертифікація газопроводу, страхування, а також, що найбільш важливо — виконання речей, зазначених у заяві.

"Гра вчора не закінчилася. Гра з основного часу була переведена в овертайм. Але є ще два тайми, а якщо знадобиться, то й серія післяматчевих пенальті, щоб захистити інтереси України. …Ми порушуємо питання, яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей, щоб вони не послаблювали енергетичну безпеку України та Центральної Європи в цілому", — стверджує Кулеба.

Головна претензія України до запуску газопроводу — питання безпеки України. На консультаціях з ЄС будуть обговорювати, яким чином "Північний потік-2" потрапить під дію Третього енергопакету ЄС. Це потрібно зробити для перевірки, чи є порушення прав ЄС і принципу солідарності.

Нагадаємо, вчора, 21 липня в США заявили про досягнення угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". У них ФРН бере на себе низку зобовʼязань з безпеки в ЄС і гарантії транзиту через Україну.

Фокус розбирався, чим обернеться для України угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2". Раніше видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що представники Білого дому під загрозою "погіршення двосторонніх відносин" закликали офіційний Київ утриматися від критики угоди.