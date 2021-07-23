"Мы хотели использовать его", - Геращенко о том, почему Медведчук вел переговоры по пленным

По словам парламентария, "эффективность" Медведчука во время обмена заключенными заключалась в том, что он передавал Путину списки удерживаемых лиц, когда тот их просил.

Во времена президентства Петра Порошенко его команда понимала "роль и цену" Виктора Медведчука, который сейчас является народным депутатом от ОПЗЖ, однако "использовала" его, чтобы добиваться результатов во время обмена пленными. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко в эксклюзивном интервью Фокусу отвечая на вопрос почему Порошенко называл Медведчука "эффективным переговорщиком".

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По словам соратницы пятого президента, "эффективность" Медведчука заключалась в том, что президент РФ Владимир Путин "говорил дать ему список — он ему его привозил".

"Смотрите, вот карандаш. Если мне надо будет сейчас вам написать записку, я не буду ждать красивую шариковую ручку — напишу карандашом. Не будет карандаша — напишу своей губной помадой, но передам информацию, если это важно. Понимаете?", — спросила Геращенко, подчеркнув, что для их команды важным было освобождать пленников.

Парламентарий отметила, что во времена президентства Порошенко она проводила четкое разделение между освобождением заложников, ее работой в Минской группе, в которой был и Медведчук, и оценкой его движения "Украинской выбор". По ее словам, она с 2014 года неоднократно делала запросы в СБУ касательной акций этой организации в оккупированном Крыму.

Геращенко рассказала, что после того, как "112-й канал" назвал Сенцова "террористом", она призвала коллег не появляться в его эфирах и поддерживала все постановления по закрытию каналов из орбиты Медведчука.

"Скажу честно, мы много в команде говорили, что надо уволить Медведчука [с "должности" спецпредставителя СБУ]. И часто были близки к этому решению. Он использовал этот механизм, чтобы держать в напряжении власть", — отметила Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что "не может обо всем рассказать", однако "в последний момент звучал звонок" и происходило освобождение пленных.

В ходе разговора Геращенко также заверила, что не полностью прослушала так называемые "пленки Медведчука", которые обнародовали журналисты Bihus.info, однако заявила, что считает комплиментом, если на них ее называли "националисткой и бандеровкой, которая ничего не решает".

Отметим, в интервью Фокусу Ирина Геращенко также рассказала о взаимоотношениях их политсилы с уже бывшим главой МВД Арсеном Аваковым, изменениях "минского формата" и отношении к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.