"Ми хотіли використати його", — Геращенко про те, чому Медведчук вів переговори з полоненим

За словами парламентарія, "ефективність" Медведчука під час обміну ув'язненими полягала в тому, що він передавав Путіну списки утримуваних осіб, коли той їх просив.

За часів президентства Петра Порошенка його команда розуміла "роль і ціну" Віктора Медведчука, який наразі є народним депутатом від ОПЗЖ, проте "використовувала" його, щоб домагатися результатів під час обміну полоненими. Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко в ексклюзивному інтервʼю Фокусу відповідаючи на запитання, чому Порошенко називав Медведчука "ефективним переговірником".

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За словами соратниці пʼятого президента, "ефективність" Медведчука полягала в тому, що президент РФ Володимир Путін "говорив дати йому список — він йому його привозив".

"Дивіться, ось олівець. Якщо мені треба буде зараз вам написати записку, я не буду чекати красиву кулькову ручку — напишу олівцем. Не буде олівця — напишу своєю губною помадою, але передам інформацію, якщо це важливо. Розумієте?", — запитала Геращенко, підкресливши, що для їхньої команди важливим було звільняти полонених.

Парламентарій зазначила, що за часів президентства Порошенка вона проводила чіткий поділ між звільненням заручників, її роботою в Мінській групі, у якій був і Медведчук, і оцінкою його руху "Української вибір". За її словами, вона з 2014 року неодноразово робила запити в СБУ стосовно акцій цієї організації в окупованому Криму.

Геращенко розповіла, що після того, як "112-й канал" назвав Сенцова "терористом", вона закликала колег не зʼявлятися в його ефірах і підтримувала всі постанови щодо закриття каналів з орбіти Медведчука.

"Скажу чесно, ми багато в команді говорили, що треба звільнити Медведчука [з "посади" спецпредставника СБУ]. І часто були близькі до цього рішення. Він використовував цей механізм, щоб тримати в напрузі владу", — зазначила Геращенко.

Нардепка підкреслила, що "не може про все розповісти", проте "в останній момент звучав дзвінок" і відбувалося звільнення полонених.

У ході розмови Геращенко також запевнила, що в повному обсязі прослухала так звані "плівки Медведчука", які оприлюднили журналісти Bihus.info, проте заявила, що вважає компліментом, якщо на них її називали "націоналісткою і бандерівкою, яка нічого не вирішує".

Зазначимо, в інтервʼю Фокусу Ірина Геращенко також розповіла про взаємини їхньої політсили з уже колишнім главою МВС Арсеном Аваковим, зміни "мінського формату" і ставлення до чинного президента України Володимира Зеленського.