"Подготовка к трансформации": Зеленский перетасовал и уволил топ-руководителей СБУ

Одной из целей перестановок является усиление борьбы с контрабандой. Украина ежегодно теряет от нее 300 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в отношении руководителей Службы безопасности Украины (СБУ).

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Сергей Андрущенко переведен с должности заместителя председателя СБУ на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Освобождены от должностей:

Руслан Баранецкий — первый зампред СБУ и исполняющий обязанности руководителя Антитеррористического центра при СБУ;

Василий Малыш — первый зампредседателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью;

Алексей Корнейчук — начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;

Виталий Монастырецкий — начальник Управления СБУ в Черновицкой области.

В сообщении Офиса президента говорится, что основной целью главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующий содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект готовится в Верховной Раде.

"Альтернативы реформе Службы нет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день", – отметил Зеленский.

Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. "Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", – подчеркнул президент.

"Конкретный результат должен быть ощутимым как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", – резюмировал Зеленский.

Отметим, 23 июля со ссылкой на источники сообщалось, что Зеленский уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого и начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Быстро появилось опровержение. "Указов касательно увольнения заместителя главы СБУ Баранецкого нет. Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной коспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают", — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Но указ об увольнении Баранецкого был все-таки подписан 26 июля.

23 июля Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко.

Напомним, в Украине создан новый контролирующий орган — Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно должно начать работу 25 сентября.

Согласно закону, Бюро получит некоторые полномочия Налоговой милиции и СБУ. В частности, СБУ лишат права расследовать коррупционные махинации и экономические преступления в сфере экономики. Утверждается, что благодаря этому спецслужба сможет сосредоточиться на контрразведке (в том числе в сфере экономики) и других задачах по защите безопасности Украины.