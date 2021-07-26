"Підготовка до трансформації": Зеленський перетасував і звільнив топ-керівників СБУ

Однією з цілей перестановок є посилення боротьби з контрабандою. Україна щорічно втрачає від неї 300 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський ухвалив ряд кадрових рішень щодо керівників Служби безпеки України (СБУ).

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Сергій Андрущенко переведений з посади заступника голови СБУ на посаду першого заступника глави СБУ і керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Звільнено з посад:

Руслан Баранецький — перший заступник голови СБУ і в. о. керівника Антитерористичного центру при СБУ;

Василь Малюк — перший заступник голови СБУ — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю;

Олексій Корнійчук — начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;

Віталій Монастирецький — начальник Управління СБУ в Чернівецькій області.

У повідомленні Офісу президента йдеться, що основною метою глави держави при ухваленні цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, відповідно до змісту реформи відомства. Відповідний законопроект готується у Верховній Раді.

"Альтернативи реформі Служби немає. Як тільки парламент проголосує за реформу, ми повинні почати трансформацію в перший же день", — зазначив Зеленський.

Друге завдання — суттєва активізація боротьби з контрабандою. "Темп роботи проти контрабанди, який ми бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", — підкреслив президент.

"Конкретний результат повинен бути відчутним як на кордоні, так і у всіх інститутах держави, відповідальних за чистоту економічних процесів", — резюмував Зеленський.

Зазначимо, 23 липня з посиланням на джерела повідомлялося, що Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького і начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Швидко з'явилося спростування. "Указів щодо звільнення заступника голови СБУ Баранецького немає. Очевидно, що ми маємо справу з черговим проявом нашої традиційної конспірологічної хвороби, коли анонімні інсайдери все знають", — заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Але указ про звільнення Баранецького був усе-таки підписаний 26 липня.

23 липня Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка і призначив Олександра Литвиненка.

Нагадаємо, в Україні створено новий контролювальний орган — Бюро економічної безпеки (БЕБ). Воно повинне почати роботу 25 вересня.

Відповідно до закону, Бюро отримає деякі повноваження Податкової міліції і СБУ. Зокрема, СБУ позбавлять права розслідувати корупційні махінації й економічні злочини у сфері економіки. Стверджується, що завдяки цьому спецслужба зможе зосередитися на контррозвідці (зокрема, у сфері економіки) та інших завданнях щодо захисту безпеки України.