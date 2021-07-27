Полиция отменила админпротокол за вождение под наркотиками "слуге" Брагару

Экспертиза не выявила в организме нардепа запрещенных веществ.

Сотрудники Национальной полиции отменили административный протокол за вождение автомобиля под воздействием наркотических веществ, который был составлен в отношении народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара. Об этом изданию "Українські новини" сообщили в ведомстве.

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В Нацполиции утверждают, что на такой шаг они пошли из-за того, что экспертиза не выявила в организме парламентария наркотиков.

Отметим, протокол в отношении Брагара был составлен по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях. Парламентарию грозил штраф в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 грн) с лишением права управлять транспортными средствами на один год.

Напомним, 4 июля сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Брагара из-за неисправной лампочки для освещения номерного знака. В ходе общения правоохранители предположили, что находившийся за рулем нардеп был под воздействием наркотических веществ.

Брагар заявил, что полицейские предложили ему дать взятку, чтобы "решить этот вопрос". Впрочем, по словам нардепа, он от этого отказался, после чего правоохранители отвезли его в клинику для анализов. Позже Брагар сдал кровь и в другом медучреждении. Результаты обеих экспертиз показали, что в организме нардепа не было наркотиков.

После обнародования этой информации Департамент патрульной полиции начал служебное расследование. Впоследствии остановившие автомобиль Брагара правоохранители получили выговоры, а их начальник — командир роты — был понижен в должности.

Подробнее об истории задержания Брагара Фокус рассказывал в материале "ГАИ возвращается?".