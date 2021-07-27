Поліція скасувала адмінпротокол за кермування під наркотиками "слузі" Брагару

Експертиза не виявила в організмі нардепа заборонених речовин.

Співробітники Національної поліції скасували адміністративний протокол за кермування автомобілем під впливом наркотичних речовин, який був складений проти народного депутата від "Слуги народу" Євгенія Брагара. Про це виданню "Українські новини" повідомили у відомстві.

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У Нацполіції стверджують, що на такий крок вони пішли через те, що експертиза не виявила в організмі парламентарія наркотиків.

Зазначимо, протокол щодо Брагара був складений за ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. Парламентарію загрожував штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) із позбавленням права керувати транспортними засобами на один рік.

Нагадаємо, 4 липня співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Брагара через несправну лампочку для освітлення номерного знака. У процесі спілкування правоохоронці припустили, що нардеп, який знаходився за кермом, був під впливом наркотичних речовин.

Брагар заявив, що поліцейські запропонували йому дати хабар, щоб "вирішити це питання". Утім, за словами нардепа, він від цього відмовився, після чого правоохоронці відвезли його в клініку для аналізів. Пізніше Брагар здав кров і в іншому медзакладі. Результати обох експертиз показали, що в організмі нардепа не було наркотиків.

Після оприлюднення цієї інформації Департамент патрульної поліції почав службове розслідування. Згодом правоохоронці, які зупинили автомобіль, отримали догани, а їхній начальник — командир роти — був понижений на посаді.

Детальніше про історію затримання Брагара Фокус розповідав у матеріалі "ДАІ повертається?".